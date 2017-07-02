Українські Військово-морські сили відзначають 25-ту річницю

В Одесі відзначають 25-ту річницю Військово-морських сил Збройних сил України.

У святкуванні приймає участь керівництво Генерального штабу ЗСУ, командування ВМС ЗСУ, особовий склад флоту, ветерани та громадськість. Про це повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗС України.

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Урочисті заходи почалися ритуалом підняття військово-морського прапора, стеньгових прапорів та прапорів розцвічування на бойових кораблях, катерах і суднах.

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Основні заходи відбувалися в районі морського вокзалу та акваторії Одеської затоки. Так, на причалі вшанували пам'ять 38 військовослужбовців флоту, які загинули в зоні АТО, - на воду поклали квіти.

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Начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко, звертаючись до військових моряків, подякував їм за сумлінну службу та відданість морській справі.

"За три роки у нових пунктах базування фактично був поновлений повноцінний вид Збройних Сил України. Військово-Морські Сили своєю діяльністю зміцнюють обороноздатність нашої держави, гідно і надійно виконують бойові завдання в районах проведення антитерористичної операції на приморському напрямку", - сказав він.

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Мешканці й гості Одеси могли спостерігати десантування парашутистів та демонстрацію елементів льотного вишколу.

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Також в місті відбувся виступ військового оркестру, дефіле роти почесної варти, "велопробіг у тільняшках".

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Також в Одесі проходить всеукраїнська вітрильна регата на кубок командувача ВМС України, в якій беруть участь 25 екіпажів яхт і 50 дитячих екіпажів.

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А на причалі представлено понад 10 одиниць бойових кораблів та катерів, зайти та подивитися на них можуть усі охочі з 12:00 до 20:00. Увечері на них увімкнуть ілюмінацію.

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Президент Петро Порошенко з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ за особисту мужність, виявлену у захисті територіальної цілісності України відзначив державними нагородами 31 військовослужбовця.

А спікер Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що "українські військові моряки прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові".

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Урочисті заходи проводяться також у Миколаєві, Очакові, Маріуполі, Бердянську та інших місцях базування українських ВМС.