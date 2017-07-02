Київ прийматиме чемпіонат Європи з художньої гімнастики-2020
- 2 липня 2017
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У Києві пройде чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році.
Про це повідомив Європейський гімнастичний союз у Facebook.
Київ вже приймав подібний турнір у 2004 році.
10 квітня український гімнаст Олег Верняєв виграв загальний залік Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.