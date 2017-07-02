СБУ каже, що затримала "телефонного терориста"

Копирайт изображения СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який у неділю повідомив "гарячу лінію" про мінування станцій київського метрополітену. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

За інформацією, чоловіка затримали в одному з сіл Київської області.

СБУ стверджує, що саме затриманий повідомив про начебто замінування станцій метро "Оболонь", "Мінська", "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

"При цьому «телефонний терорист» розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії", - йдеться в повідомленні СБУ.

"Співробітники Київського управління СБ України оперативно встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в одному із сіл на Київщині. При цьому "телефонний терорист" розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії", - повідомили в СБУ.

У відомстві додали, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

Як зазначили у спецслужбі, хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника можуть засудити від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

2 липня через повідомлення про замінування нетривалий час не працювали станції метро "Театральна", "Мінська", "Оболонь", "Площа Льва Толстого" та "Майдан Незалежності". Вибухівки на жодній зі станцій не знайшли.