Українців попереджають про грози, град та шквали

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В Україні у понеділок, 3 липня, можливі грози, град та шквали завтра у південних, східних і західних областях України. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням Укргідрометцентру, 3 липня на заході України температура повітря прогріється до +20-24 градусів, дощитиме, пройдуть грози.

У центрі України збережеться суха погода, середня температура +27 тепла. У Києві обіцяють мінливу хмарність, температура повітря прогріється до 23-25 градусів тепла.

Спекотно буде лише на сході та на півдні України. Тут синоптики обіцяють до +31 тепла.