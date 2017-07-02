У Мехико знайшли вежу з черепів
Фахівці Національного інституту антропології та історії Мексики виявили легендарну вежу ацтеків з черепів, у якій є чоловічі, жіночі та дитячі рештки.
Легенда про вежу ацтеків лякала мексиканців кілька століть після колонізації, проте тільки тепер, після дворічного дослідження, антропологи готові підтвердити її існування.
За переказами та історичними записами, у вежі ацтеки збирали черепи полеглих воїнів противника, однак вчені були шоковані тим, що знайшли черепи, які належали не лише молодим чоловікам.
"Ми сподівалися знайти рештки молодих чоловіків, якими і були воїни, адже ми не очікуємо, що жінки та діти беруть участь в боях. У нас ніколи неї було подібної інформації, це перша подібна знахідка", - заявив антрополог Родріго Боланьйос.
Вежу з 676 черепів виявили біля стародавнього храму Темпл Майор, також відомого як піраміда Уїцилопочтлі - верховного бога ацтеків.
Однак фахівці ще не розкопали фундамент храму, де можуть бути нові поховання.
Колона з черепів, за описами конкістадора Андреса де ла Тапії, мала досягати 60 метрів заввишки. Вона знаходилася в одній з прибудов храму, така споруда з черепів була типовою для ацтеків, писав де ла Тапія.
Конкістадори на чолі з Ернаном Кортесом висадилися на східному узбережжі нинішньої Мексики в 1519 році.
Два роки по тому вони захопили Теночтітлан - теперішній Мехіко - столицю ацтекської імперії, так почалася колонізація країни.