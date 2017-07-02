У Мехико знайшли вежу з черепів

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Фахівці Національного інституту антропології та історії Мексики виявили легендарну вежу ацтеків з черепів, у якій є чоловічі, жіночі та дитячі рештки.

Легенда про вежу ацтеків лякала мексиканців кілька століть після колонізації, проте тільки тепер, після дворічного дослідження, антропологи готові підтвердити її існування.

За переказами та історичними записами, у вежі ацтеки збирали черепи полеглих воїнів противника, однак вчені були шоковані тим, що знайшли черепи, які належали не лише молодим чоловікам.

"Ми сподівалися знайти рештки молодих чоловіків, якими і були воїни, адже ми не очікуємо, що жінки та діти беруть участь в боях. У нас ніколи неї було подібної інформації, це перша подібна знахідка", - заявив антрополог Родріго Боланьйос.

Копирайт изображения Reuters Image caption Вежа складається з 676 черепів

Вежу з 676 черепів виявили біля стародавнього храму Темпл Майор, також відомого як піраміда Уїцилопочтлі - верховного бога ацтеків.

Однак фахівці ще не розкопали фундамент храму, де можуть бути нові поховання.

Копирайт изображения Reuters Image caption Дослідників здивувало, що у вежі були черепи жінок та дітей

Колона з черепів, за описами конкістадора Андреса де ла Тапії, мала досягати 60 метрів заввишки. Вона знаходилася в одній з прибудов храму, така споруда з черепів була типовою для ацтеків, писав де ла Тапія.

Копирайт изображения Reuters Image caption Впродовж багатьох років вважалося, що це черепи воїнів, які загинули в бою

Конкістадори на чолі з Ернаном Кортесом висадилися на східному узбережжі нинішньої Мексики в 1519 році.

Два роки по тому вони захопили Теночтітлан - теперішній Мехіко - столицю ацтекської імперії, так почалася колонізація країни.