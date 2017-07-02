Трамп опублікував відео, на якому він "перемагає" CNN

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Twitter опублікував відео, на якому він у двобої переміг людину, на голові якої знаходиться логотип американської медіакомпанії CNN.

Відео - це змінена версія появи Дональда Трампа на змаганнях з реслінгу в 2007 році, де він за сценарієм "атакував" власника франшизи Вінса МакМахона.

Раніше цього тижня відео опублікували на інтернет-форумі на підтримку Дональда Трампа.

CNN звинуватила президента США у підбурюванні до насильства до медіа.

Президент посилив свою критику на адресу CNN після того, як телекомпанія відкликала свою статтю, у якій йшлося про те, що Конгрес провадить розслідування щодо одного із помічників президента.

"Я дуже задоволений бачити, що CNN нарешті показало себе як брехливе ЗМІ та сміттєвий журналізм. Давно час!"

Напередодні Дональд Трамп заявив, що використання соці дало йому можливість прямого зв'язку із виборцями, оминаючи головні ЗМІ, доробок яких пан Трамп регулярно називає "брехливими новинами".