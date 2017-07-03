ГПУ проводить розслідування щодо деяких міністрів – Луценко

Копирайт изображения UNIAN

Генеральна прокуратура України здійснює розслідування щодо окремих міністрів нинішнього уряду. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не можу виключити як нових подань на депутатів, так і дій щодо чинних міністрів. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі в нас є запитання і до чинних, і до колишніх міністрів. І вони також пройшли за якоюсь окремою партійною квотою коаліційного уряду", - зазначив генпрокурор в інтерв'ю "5 каналу".

Водночас Юрій Луценко не назвав жодних прізвищ.

Він додав, що ГПУ зібрала достатньо доказів для зняття недоторканності з шістьох депутатів, подання на яких є у Верховній Раді.

"У нас зібрано достатньо доказів для того, щоб переконати неупереджених депутатів у необхідності зняття недоторканності й продовження досудового слідства", - заявив Юрій Луценко.

За його словами, під час розгляду подань на зняття недоторканності прокуратура продемонструє документи, відео- та аудіозаписи.

Кого і у чому підозрюють

21 червня Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з п'яти народних депутатів. Напередодні генпрокурор опублікував у Facebook підозри прокуратури по кожному з п'яти депутатів:

Андрій Лозовий ("Радикальна партія") - "ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн";

Олесь Довгий (група "Воля народу") - "ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га";

Євген Дейдей ("Народний фронт") - "ознаки незаконного збагачення на суму 6.1 млн грн";

Борислав Розенблат (БПП) - "ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис дол";

Максим Поляков ("Народний фронт") - "ознаки хабарництва на суму 7,5 тис. дол."

29 червня генпрокурор попросив у парламенту згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Підозру прокуратури щодо Михайла Добкіна озвучила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"У результаті протиправних дій М. Добкіна, вчинених ним за попередньою змовою групою осіб, із власності територіальної громади міста Харкова незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2144 га, чим територіальній громаді м. Харкова заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 грн", - йдеться у повідомленні.