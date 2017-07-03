На Донбасі поранили двох військових - штаб АТО

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За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції ЗСУ, у результаті двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На приморському напрямку бойовики обстрілювали Водяне, Лебединське, Павлопіль, Гнутове, Новотроїцьке.

На донецькому напрямку стріляли в районі Зайцевого, у передмісті Авдіївки, біля Кам'янки і Верхньоторецького.

На луганському напрямку було 5 обстрілів.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.