На Донбасі поранили двох військових - штаб АТО
- 3 липня 2017
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За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції ЗСУ, у результаті двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
На приморському напрямку бойовики обстрілювали Водяне, Лебединське, Павлопіль, Гнутове, Новотроїцьке.
На донецькому напрямку стріляли в районі Зайцевого, у передмісті Авдіївки, біля Кам'янки і Верхньоторецького.
На луганському напрямку було 5 обстрілів.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.