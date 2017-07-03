Стрілянина біля мечеті у Франції: восьмеро поранених

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У результаті стрілянині біля мечеті на півдні Франції поранили вісьмох людей, підтвердила місцева влада.

Двоє осіб в капюшонах у неділю підійшли до мечеті Ар-Рахма в Авіньйоні у той момент, коли з неї виходили вірянини, приблизно о 22:30 за місцевим часом. Вони почали стріляти в людей.

Нападники, озброєні пістолетом та дробовиком, приїхали автомобілем Renault Clio, пише видання La Provence.

Поліція вже заявила, що не розглядає інцидент як терористичний напад.

Четверо людей отримали поранення на вулиці біля мечеті, крім того від шрапнелі постраждала сім'я з чотирьох осіб, серед них семирічна дівчинка. Вони були в своєму помешканні у 50 метрах від мечеті, коли почалася стрілянина, повідомляє La Provence з посиланням на своє джерело.

Двох з восьми постраждалих госпіталізували.

Ймовірно, відвідувачі мечеті не були мішенню нападників, повідомило джерело.

Очевидці кажуть, що десятки людей, які були біля мечеті в момент нападу, почали розбігатися, коли побачили що до них ідуть двоє людей зі зброєю.

"Це був чорний Renault, - додав свідок. - В автомобілі було четверо осіб, але тільки двоє з них, ті, що сиділи ззаду, вийшли та почали стріляти".

29 четвер поліція заарештувала чоловіка, який хотів врізатися на автомобілі в людей біля мечеті в передмісті Парижа. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

У Франції посилені заходи безпеки після нападу на поліцію в Парижі у квітні та низки терактів останнім часом.