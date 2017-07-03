Внаслідок негоди без світла залишаються понад 200 сіл і міст

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Станом на 7:00 понеділка бригади обленерго відновили електропостачання в 530 населених пунктах. Водночас залишаються знеструмленими 215 населених пунктів. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, без електрики залишаються 109 населених пунктів в Сумській області, 76 - у Черкаській області, 17 населених пунктів у Кіровоградській області, 9 - у Київській області та чотири - у Чернігівській області.

Районні адміністрації вирішують питання щодо відновлення дахів пошкоджених будинків, додали в ДСНС.

Комунальники та рятувальники прибрали повалені дерева з проїжджих частин та приватного сектору.

1 липня внаслідок проливного дощу, грози та поривів вітру на території Київської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Тернопільської областей постраждала 21 особа, з них одна дитина). Негода повалила понад 600 дерев, пошкодила 260 будинків та вісім шкіл.