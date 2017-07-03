У зоні АТО знайшли російські боєприпаси і сухпайки

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО

Українські військовослужбовці виявили у зоні проведення АТО залишки боєприпасів, сухих пайків, медикаментів та військове спорядження російського виробництва. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Це сталося під час обстеження та зачистки даної місцевості в районі Кам'янки.

"Ця знахідка ще раз підтвердила загальновідомий факт, що саме російська сторона всебічно забезпечує незаконні збройні формування, що тимчасово захопили окремі райони Донецької та Луганської областей", - додали в штабі АТО.

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції ЗСУ, у результаті двоє військовослужбовців отримали поранення, повідомили в прес-центрі штабу АТО.