У Швеції через секс-напади скасували фестиваль

Швеція скасувала проведення у 2018 році найбільшого музичного фестивалю країни Bravalla - після зґвалтування та численних повідомлень про сексуальні напади на цьогорічному фестивалі.

Хедлайнерами у 2017 році були такі популярні гурти як System of a Down, Linkin Park, Alesso та The Killers.

Але поліція шведського міста Норкопінг каже, що отримала 11 повідомлень про сексуальні домагання цього року.

Поліцейські твердять, що на жінку, яку зґвалтували, напали у п'ятницю вночі під час виступу шведського гурту Håkan Hellström.

Організатори оприлюднили заяву про те, що наступного року фестиваль не проводитимуть.

Заяви про сексуальне насильство, а також п'ять повідомлень про зґвалтування поступило до поліції після тогорічного фестивалю.

Британський гурт Mumford and Sons заявив, що вимагає гарантій безпеки жінок під час їхнього виступу на фестивалі у 2016 році.

"Ми не гратимемо більше на цьому фестивалі, допоки не отримаємо запевнень від поліції та від організаторів, що вони щось роблять для протидії надзвичайно великій кількості повідомлень про сексуальне насильство", - заявили у гурті.

Німецька компанія-організатор фестивалю Bravalla - FKP Scorpio - заявила, що їй соромно за неадекватну поведінку деяких чоловіків і що компанія не вважає, що безпечно проводити наступну подію.

"Це ненормально. Ми не можемо допустити такого на нашому фестивалі. Тому ми вирішили не проводити фестиваль Bravalla у 2018 році", - йдеться у повідомленні організаторів.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав напади на жінок "абсолютно неприйнятними" і додав, що відповідальність за сексуальні домагання в країні посилять.