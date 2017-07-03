Строк ультиматуму для Катару продовжили на 48 годин

Копирайт изображения Reuters Image caption Лист від еміра Катару, зображеного на цій картині, доставлять у Кувейт в понеділок

Саудівська Аравія та три інші арабські країни подовжили на 48 годин кінцевий строк, у який від Катару вимагають виконати низку вимог. У іншому разі країні погрожують додатковими санкціями.

Початковий граничний термін, до якого Катар мав погодитися на 13 вимог, в тому числі на закриття каналу "Аль-Джазіра", збіг у неділю.

Сам Катар заявив, що дасть свою офіційну відповідь у листі, який в понеділок доставлять у Кувейт.

Катар заперечує звинувачення своїх сусідів у тому, що він фінансує екстремізм.

У понеділок міністр закордонних справ країни відвідає Кувейт, аби передати лист. Кувейт є головним посередником у кризі в Перській затоці.

Раніше голова МЗС Катару Шейх Мухаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль-Тані заявив, що його країна відхилила висунуті вимоги, але готова почати діалог.

Вже кілька тижнів країна живе в умовах небачених дипломатичних та економічних санкцій з боку Саудівської Аравії та її союзників - Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Бахрейну.

Вимоги

23 червня чотири країни встановили для Катару 10-денний термін, у який він має погодитися на їхні вимоги. Серед них - закриття турецької військової бази та припинення дипломатичних відносин з Іраном.

Запроваджені обмеження спричинили нестабільність у Катарі, багатій на нафту й газ країну, яка, втім, великою мірою залежить від імпорту, аби задовольнити основні потреби свого 2,7-мільйонного населення.

Тепер Іран та Туреччина постачають туди дедалі більше харчів та інших товарів.

Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ та Бахрейн звинувачували Катар у тому, що він підтримує їхніх противників, зокрема ісламістські політичні рухи - такі як "Брати-мусульмани" і надає їм платформу для заяв на своєму супутниковому каналі "Аль-Джазіра".