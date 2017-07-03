Саудівського журналіста покарали за надмірну похвалу королю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Короля назвали "терплячим" і "суворим у покаранні"

Колумніста однієї з саудівських газет тимчасово відсторонили від роботи через те, що він використовував відносно короля Салмана Сауда епітети, якими супроводжують виключно ім'я Аллаха. Журналіста покарали на прохання самого монарха.

Журналіст газети "Аль-Джазіра" використовував щодо короля епітети "аль-халім" ( "терплячий", "лагідний") і "шадід аль-ікаб" ( "суворий у покаранні").

Епітет "аль-халім" в ісламі вважається одним із 99-ти імен Аллаха. "Шадід аль-ікаб", хоч і не входить у цей список, вважається традиційним епітетом, що описує божество.

Обидва епітети за ісламською етикою вкрай небажано застосовувати до людей.

Саудівська газета "Аль-Джазіра" не має стосунку до однойменного катарському телеканалу і медіахолдингу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, похвальним текстом обурився сам король Салман. Він поділився своїм невдоволенням з міністром інформації, і колумніста відсторонили від роботи.

У неділю газета "Аль-Джазіра" опублікувала вибачення, в якому йдеться, що, попри "всі блага, якими Аллах обдарував короля Салмана", використання відносно нього божественних епітетів неприпустимо.

У Саудівській Аравії основною релігією є ваххабізм - вчення, назване за ім'ям арабського теолога XVIII століття Мухаммада бін Абд аль-Ваххаба.

Основа ваххабізму - ідея єдинобожжя. Прихильники цього вчення відкидають всі нововведення, привнесені в іслам - наприклад, поклоніння святим і імамам, як це роблять шиїти - і вимагають суворого поклоніння лише Аллаху, як це було в період раннього ісламу.