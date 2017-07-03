Велика аварія у Баварії: доля 17-ти людей невідома
У Баварії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою і загорівся. За попередніми даними, постраждала щонайменше 31 людина, кілька людей перебувають у важкому стані.
Доля ще 17-ти з тих, хто перебував у автобусі, поки що невідома.
"Цілком можливо, що декому не вдалося вибратися з автобуса, поки що неясно, де перебувають 17 людей", - цитує агенція AFP представника поліції.
"Якщо дивитися реалістично, ми чекаємо, що будуть жертви", - повідомили агенції DPA в поліції.
Загалом в автобусі, який, за попередньою інформацією, прямував у Нюрнберг, перебували 48 людей.
Поліція закрила шосе А9, де сталася аварія.
На місці працюють медики і пожежники. В операції беруть участь кілька рятувальних вертольотів, повідомляють місцеві ЗМІ.