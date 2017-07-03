У новому телефоні Samsung будуть деталі від Note 7

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього року активісти Greenpeace зірвали презентацію Samsung із закликами використати у наступних продуктах деталі Galaxy Note 7

Компанія Samsung випускає новий телефон з використанням деталей телефону Galaxy Note 7. Ту версію довелося відкликати через несправність акумулятора, яка призводила до займання деяких пристроїв.

Фірма заявила, що оновлена версія телефона - Note Fan Edition - практично не матиме недоліків свого попередника.

Продажі телефону стартують 7 липня, але лише у Південній Кореї. Він матиме безпечнішу, меншу батарею, додає фірма.

Наприкінці минулого року компанія Samsung зупинила виробництво свого конкурента iPhone.

Відтоді компанія відкликала близько 2,5 млн телефонів.

У новому телефоні будуть компоненти від тих пристроїв, а також невикористані деталі, які зберігає Samsung.

Менша батарея, нижча ціна

На фірму тиснуть екологи, які вимагають повторного використання компонентів Galaxy Note 7 для того, аби зменшити обсяг так званих електронних відходів.

Вважається, що з п'ятниці у продаж надійде близько 400 тисяч телефонів.

Вони будуть коштувати приблизно на 30% дешевше, ніж Galaxy Note 7. Ціна становитиме близько 700 тисяч корейських вон (615 доларів).

Пристрої будуть оснащені батареями у 3200 мАг, які, за словами Samsung, пройшли суворі випробування безпеки. Пристрої Note 7 мали батареї у 3500 мАг.

Пізніше цього року у продаж має надійти Samsung Galaxy Note 8 - наступник Note 7.