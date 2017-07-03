ДПС: сім'я з Росії попросила політичного притулку в Україні

Копирайт изображения Державна прикордонна служба України / Facebook

Під час проходження прикордонного контролю до співробітників Держприкордонслужби (ДПС) України звернулися двоє громадян Росії - чоловік з дружиною, повідомила ДНС у Facebook.

Як заявили у службі, подружжя, яке перетнуло кордон пішки з маленькою дитиною, розповіло, що просить статусу біженців через "політичні переслідування".

"Переслідування почалися після висловлювання чоловіка своєї позиції про зміну влади в РФ. За це він був притягнутий до кримінальної відповідальності, а нині зазнає подальшого переслідування", - зазначили в ДПС.

Після оформлення документів сім'ю росіян направили до Державної міграційної служби України, додали у відомстві.