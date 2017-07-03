Модель "плюс-сайз" насварила чоловіка, який її висміяв

Копирайт изображения Facebook - Natalie Hage Image caption "Це - щоденна реальність товстих людей", - розповідає Наталі Хейг

Американська модель "плюс-сайз" здобула велику підтримку користувачів соцмереж за те, що насварила пасажира літака, який писав про неї "підлі й образливі" повідомлення під час рейсу.

Наталі Хейдж, яка летіла в Лос-Анджелес на фотосесію, розповіла, що в одному з меседжів чоловік написав другові, що через її вагу літак не злетить.

В іншому повідомленні він написав: "Я думаю, вона з'їла мексиканця".

Чоловік згодом вибачився, заявивши, що випив кілька келихів.

Пані Хейдж розповіла про цей інцидент, який стався у четвер, у своїх соціальних мережах. Відео, яке зняла жінка, набрало понад мільйон переглядів.

Наталі Хейдж каже, що під час польотів дуже нервує і тому заплатила 70 доларів за додатковий простір.

"Я знаю, що мені потрібен невеликий додатковий простір для ніг",- розповідає вона, але на тому рейсі були доступні лише середні місця.

"Щойно я сіла, джентльмен зліва почав гучно пихкати, зітхати і соватися на своєму місці", - написала вона в Instagram.

Потім вона помітила, що він надсилає другові текстові повідомлення про неї.

"[Одержувач] пише: "Сподіваюся, вона не їла мексиканських страв". І його відповідь: "Думаю, вона з'їла мексиканця". Потім він заявляє, що його притисли настільки, що на вікні лишився "відбиток його шиї".

Копирайт изображения Instagram - Nataliemeansnice Image caption Багато користувачів соцмереж похвалили пані Хейдж за її мужність.

Вона каже, що просила іншого чоловіка справа помінятися місцями, але той розсміявся і відмовився.

"Це - повсякденна реальність товстої людини, і не лише в літаку. Так відбувається в автобусі, в черзі у продуктовому магазині, на концерті, в інтернеті. Ви можете бути повністю у своєму власному просторі і нікому не заважати, але люди все одно спробують зачепити вас, образити вас", - каже жінка.

Пізніше вона висловила своє невдоволення тому пасажиру й опублікувала відео їхньої розмови у Facebook.

На відео він вибачився. Але пізніше сказав, що їй, можливо, не слід сидіти на місцях для надзвичайних ситуацій, оскільки вона не зможе допомогти людям.

"Ніколи більше не поводьтеся так з людиною", - сказала вона йому.

Багато користувачів Facebook похвалили пані Хейдж за її мужність.