В аварії автобуса у Баварії загинули 18 людей
У результаті зіткнення автобуса з вантажівкою у Баварії є численні жертви, заявила німецька влада. За даними поліції, загинули 18 людей.
"На жаль, багато людей - туристів із Саксонії - загинуло в автобусі, що згорів", - заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
Він передав рідним і близьким загиблих співчуття від канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Ще 30 пасажирів, яким вдалося врятуватися, постраждали, деякі з них перебувають у критичному стані.
Усього в автобусі, який, за попередньою інформацією, прямував у Нюрнберг, перебували 48 людей - 46 пасажирів та двоє водіїв.
Поки що невідомо, чому сталося зіткнення автобуса і вантажівки.
Поліція перекрила шосе А9, де сталася аварія.
На місці працюють медики і пожежники. В операції беруть участь кілька рятувальних вертольотів, повідомляють місцеві ЗМІ.
У міністерстві закордонних справ України з'ясовують, чи були серед постраждалих в ДТП в Німеччині українці.