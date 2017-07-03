В аварії автобуса у Баварії загинули 18 людей

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У результаті зіткнення автобуса з вантажівкою у Баварії є численні жертви, заявила німецька влада. За даними поліції, загинули 18 людей.

"На жаль, багато людей - туристів із Саксонії - загинуло в автобусі, що згорів", - заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Він передав рідним і близьким загиблих співчуття від канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Ще 30 пасажирів, яким вдалося врятуватися, постраждали, деякі з них перебувають у критичному стані.

Усього в автобусі, який, за попередньою інформацією, прямував у Нюрнберг, перебували 48 людей - 46 пасажирів та двоє водіїв.

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Поки що невідомо, чому сталося зіткнення автобуса і вантажівки.

Поліція перекрила шосе А9, де сталася аварія.

На місці працюють медики і пожежники. В операції беруть участь кілька рятувальних вертольотів, повідомляють місцеві ЗМІ.

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У міністерстві закордонних справ України з'ясовують, чи були серед постраждалих в ДТП в Німеччині українці.