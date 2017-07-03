Україна стала привабливішою для інвесторів - Бізнес Асоціація

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Індекс інвестиційної привабливості України за версією Європейської Бізнес Асоціації зріс і склав 3,15 балів за 5-бальною шкалою. Минулого року індекс був 2,88 та 2,85 бали - у червні та грудні відповідно, повідомили у ЄБА.

Останній раз позначка індексу була більшою за 3 бали лише наприкінці 2011 року.

"Бізнес потроху оговтується від постійного стресу кризових років", - кажуть в асоціації.

Там відзначили низку позитивних зрушень, які сталися в Україні з початку 2017 року, зокрема, відкритість державних даних, поступову дерегуляцію, розвиток електронних сервісів, спрощення отримання дозвільних документів на будівництво, мораторій на перевірки, послаблення валютного контролю тощо.

І хоча у 1-му півріччі 54% інвесторів залишаються незадоволеними бізнес-кліматом, проте цей показник на 13% нижчий за попередній, адже у грудні таких було 67%, додали в ЄБА.

"Інвестиційний клімат став більш передбачуваним, тому що не відбувалося різких погіршень ситуації, а бізнес за цей час звик до наявних умов", - йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

У своєму дослідженні ЄБА проаналізувала експертні оцінки 142 керівників найбільших міжнародних та українських компаній.