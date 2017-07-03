Міносвіти перевірить, скільки у школах комп'ютерів

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У міністерстві освіти і науки обіцяють перевірити, скільки в українських школах працюючих комп'ютерів, і де саме вони встановлені.

"У системі середньої освіти на обліку стоїть значна кількість комп'ютерів, але нема повного розуміння, в якому вони стані та яка кількість з них реально функціонує", - повідомили у міністерстві, цитуючи керівницю Лілію Гриневич.

"Ми не можемо почати процес зі створення інформаційного освітнього простору без чіткого розуміння, якими інструментами ми володіємо та скільки дітей у школі реально мають доступ до комп'ютерів", - додала вона.

За її словами, зараз потрібно провести аудит обладнання і за його результатами планувати подальшу комп'ютеризацію.

Нещодавно Лілія Гриневич заявила, що "освіта залишається чи не єдиною сферою в Україні, що застрягла у радянському минулому".

За її словами, в Україні неможливо провести освітню реформу, оскільки закон "Про освіту", розглянутий у першому читанні майже рік тому, досі не ухвалили.