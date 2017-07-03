Комітет Ради не підтримав подання на зняття недоторканності з Дейдея

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Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання генпрокурора на згоду парламенту притягти до кримінальної відповідальності депутата з фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея.

Комітет визнав подання генерального прокурора Юрія Луценка "необґрунтованим і невмотивованим", повідомляє "Інтерфакс".

"Подання ... є недостатнім, необґрунтованим, невмотивованим і не містить конкретних фактів", - сказав керівник комітету Ради з питань регламенту Павло Пинзеник.

"Висновки слідства ґрунтуються на припущеннях, а законність отримання доказів є сумнівною, що не може підтверджувати факт вчинення Дейдеєм кримінального правопорушення", - додав він.

Це рішення комітету буде передано спікеру Верховної Ради, як і передбачає регламент.

21 червня Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з п'яти народних депутатів, серед яких й Євген Дейдей.

У його діях вбачають "ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн".

Сам пан Дейдей заперечує звинувачення у незаконному збагаченні.