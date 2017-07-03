Губернатор Нью-Джерсі відпочив на пляжі, який закрив

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прес-секретар губернатора каже, що Крістофер Крісті був на пляжі дуже недовго і зовсім не засмагав

Губернатора Нью-Джерсі Крістофера Крісті розкритикували через фотографії, на яких він із сім'єю відпочивав на закритому для інших людей пляжі.

Раніше губернатор-республіканець наказав закрити на вихідні і на День незалежності США 4 липня низку парків і безкоштовних пляжів, в тому числі Island State Beach Park, на якому його побачили фотографи. Рішення закрити парки і пляжі на вихідні губернатор пояснив тим, що законодавці штату не вклалися у терміни узгодження бюджету.

"Я взагалі не засмагав сьогодні", - стверджував Крістофер Крісті до того як у ЗМІ з'явилися фотографії з його відпочинку на пляжі.

Інших відвідувачів, які прямували на пляж Island State Beach Park, поліція не пускала.

Після публікації фотографій прес-секретар губернатора Брайан Мюррей визнав, що Крісті на пляжі був, але нібито недовго. За словами прес-секретаря, губернатор лише поспілкувався із дружиною та дітьми, а потім поїхав на роботу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Крістофер Крісті спочатку казав, що не засмагав на вихідних

Сам Крісті заявив, що його сім'я проводила вихідні в резиденції губернатора і він незабаром полетів звідти на роботу на вертольоті.

"Так це працює. Ставайте губернатором, і тоді у вас буде там резиденція", - сказав він на прес-конференції.

У вихідні всі державні парки Нью-Джерсі і безкоштовні пляжі не працювали, тому що місцева влада не вклалася у термін, аби ухвалити закон про медичне страхування.

Нью-Джерсі опинився серед дев'яти штатів, які не змогли ухвалити бюджет до початку липня, як планували.