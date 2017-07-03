Іран: Total витратить не менше $1 млрд на видобуток газу

Копирайт изображения AFP Image caption На Південний Парс припадає 8% світових запасів газу і 50% сумарних запасів газу Ірану

Французька нафтогазова компанія Total підписала контракт з Іраном на участь у розробці газового родовища Південний Парс.

Угоду щодо створення 11 ділянки родовища Південний Парс, яке є найбільшим газовим родовищем у світі, з боку Тегерана підписала Національна іранська нафтова компанія (National Iranian Oil Company), а також китайська China National Petroleum Corporation (CNPC).

Згідно з договором, французька компанія отримує 50,1% в проекті, CNPC - 30%, а Іран - 19,9%.

Вартість розробки 11 ділянки родовища оцінюють у чотири мільярди доларів, проектна потужність родовища - майже 56,6 мільйонів кубічних метрів газу на добу або близько 400 тисяч барелів нафтового еквівалента. Початок промислової експлуатації родовища планують у 2020 році.

Південний Парс - це північна (іранська) частина гігантського газового родовища (Північний/Південний Парс), яка розташована в Перській затоці на північний схід від Катару. На частку Південного Парса припадає 8% світових запасів газу і 50% сумарних запасів газу Ірану.

Південний Парс займає площу в 3700 кв. км, влада Ірану поділила його на 28 ділянок (фаз). Розробкою другої і третьої фази займається російський "Газпром" - разом із французькою Total і малайзійської Petronas.

Наприкінці 2000-х рр. Total довгий час залишалася єдиною з великих західних корпорацій, які готові інвестувати в іранський газ. Однак у середині 2008 року французька компанія заявила, що виходить із проекту розробки газових родовищ на півдні Ірану через високі політичні ризики.

У січні минулого року США і ЄС зняли санкції щодо Ірану після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосило про виконання Тегераном усіх умов, які стосуються демонтажу ядерної програми.

Наприкінці лютого, через рік після "ядерної угоди", було оголошено про нові санкції з боку США проти Ірану. Під нові американські санкції потрапили вісім іранських компаній через діяльність, яку американська влада вважає пов'язаною із тероризмом. Ще проти 17 компаній ухвалили обмежувальні заходи через їх участь у розробці і виробництві балістичних ракет.