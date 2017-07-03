Львів: у синагогу кинули "коктейль Молотова"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Синагога на вулиці Вугільній у Львові

У Львові невідомі кинули "коктейль Молотова" у синагогу на вулиці Братів Міхновських, 4. Це BBC Україна підтвердили у поліції міста.

Інцидент стався ще 30 червня уночі, "коктейль Молотова" невідомий кинув через огорожу у вікно синагоги.

У поліції зазначили, що полум'я згасло саме.

За словами директорки Всеукраїнського єврейського благодійного фонду "Хесед-Ар'є" Адель Діанової, у місті скоїли ще один "акт вандалізму стосовно єврейської спадщини - написано образи на синагозі, що на вулиці Вугільній, 3".

Заступник мера Львова Андрій Москаленко вже засудив інциденти.

"Львів завжди був, є і буде містом толерантним", - сказав чиновник.