Львів: у синагогу кинули "коктейль Молотова"
У Львові невідомі кинули "коктейль Молотова" у синагогу на вулиці Братів Міхновських, 4. Це BBC Україна підтвердили у поліції міста.
Інцидент стався ще 30 червня уночі, "коктейль Молотова" невідомий кинув через огорожу у вікно синагоги.
У поліції зазначили, що полум'я згасло саме.
За словами директорки Всеукраїнського єврейського благодійного фонду "Хесед-Ар'є" Адель Діанової, у місті скоїли ще один "акт вандалізму стосовно єврейської спадщини - написано образи на синагозі, що на вулиці Вугільній, 3".
Заступник мера Львова Андрій Москаленко вже засудив інциденти.
"Львів завжди був, є і буде містом толерантним", - сказав чиновник.