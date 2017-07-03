У Франції заарештували підозрюваного у підготовці замаху на Макрона

Копирайт изображения Getty Images Image caption 23-річний чоловік, який називає себе націоналістом, повідомляв, що хоче вбити президента Франції

Французька поліція заарештувала 23-річного жителя міста Аржантея (департамент Валь-д'Уаз на півночі країни), який погрожував убити президента Емммануеля Макрона.

Про арешт повідомила радіостанція RMC, згодом інформацію підтвердили в AFP.

RMC повідомляє, що чоловік планував здійснити замах 14 липня під час параду на честь Дня взяття Бастилії. Він написав про це в ігровому чаті, де цікавився покупкою автомата Калашникова, який, за його словами, йому був потрібен для замаху.

Крім того, на сайті internet-signalement.gouv.fr розмістили анонімне повідомлення, в якому користувач розповів про ймовірний замах.

Коли поліція прийшла додому до підозрюваного, він погрожував їм кухонним ножем. У його машині знайшли ще два ножі.

Під час допиту чоловік повідомив, що хоче вбити президента Макрона з політичних міркувань. За його словами, він також хотів атакувати "мусульманів, арабів,"чорних", "гомосексуалів". Підозрюваний називав себе націоналістом.

Затриманого в минулому році засудили на три роки за те, що він висловлював захоплення діями норвежця Андерса Брейвіка, який вбив 77 людей в 2011 році.