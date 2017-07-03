Баварія: українці не постраждали в аварії автобуса

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Українців немає серед загиблих і постраждалих через аварію туристичного автобуса у Баварії, повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Цю інформацію підтвердила місцева поліція.

У понеділок автобус зіткнувся із вантажівкою у Баварії. За даними німецької поліції, загинули щонайменше 18 людей.

"На жаль, багато людей - туристів із Саксонії - загинуло в автобусі, що згорів", - сказав офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Ще 30 пасажирів, яким вдалося врятуватися, постраждали, деякі з них перебувають у критичному стані.

Усього в автобусі, який, за попередньою інформацією, прямував у Нюрнберг, перебували 48 людей - 46 пасажирів та двоє водіїв.