Єнін: італійський журналіст Рокеллі був Донбасі без дозволу

Копирайт изображения AFP Image caption Раніше ГПУ відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство Андреа Рокеллі за обтяжливих обставин

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року не узгоджував поїздку до Слов'янська із українською владою. Про це заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

"Пан Рокеллі відвідав так звану "сіру зону" без погодження цього візиту із офіційною владою України. Тим не менш, ми розуміємо те занепокоєння і стурбованість близьких та родичів пана Рокеллі і так само як і представники італійської сторони хотіли би добитися справедливості", - сказав пан Єнін.

За його словами, військового Нацгвардії Віталія Марківа, якого затримали в Італії, там звинувачують у навмисному вбивстві пана Рокеллі.

Водночас, пан Єнін розповів, що за результатами українського розслідування "не встановлено жодної конкретної особи", яка могла б бути причетна до смерті італійського журналіста.

Заступник генпрокурора заявив, "якщо італійська сторона передасть нам переконливі докази його причетності, то безумовно вони будуть взяті до уваги".

Він також нагадав, що зона, де загинув журналіст не перебувала під контролем українських урядових сил.

"Поки українські війська здобули контроль над цією територією пройшло ще щонайменше 2-місяці. Відповідно перші слідчі дії змогли провести з певним перебігом часу. Безумовно це все не сприяє встановленню істини", - додав пан Єнін.

У суботу в Італії арештували українського бійця Віталія Марківа за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера у травні 2014 року поблизу міста Слов'янськ.

Заступник генпрокурора Євген Єнін раніше зауважив, що ГПУ здивована арештом пана Марківа.