На Донбасі затримали отамана бойовиків - поліція

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Поліція затримала в Донецькій області "отамана регіонального козачого об'єднання". Про це повідомила поліція Донецької області у Facebook.

Там уточнили, що "генерал-майора терористів" затримали поліцейські Волновахи на блокпості.

Правоохоронці повідомили, що 66-річний чоловік рухався до Бердянська, щоб "побачитись із товаришем".

"Встановлено, що перед правоохоронцями - чинний генерал-майор регіонального козачого об'єднання "ДНР". Він розповів, що у 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, "козаки" приєдналися до терористів", - повідомили в поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 ККУ (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.