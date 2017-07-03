У Китаї школяр викрав автобус і 40 хвилин катався по місту

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Китайський школяр в Гаунчжоу викрав автобус і їздив на ньому по місту 40 хвилин, поки його не зупинила поліція.

У китайських соцмережах поширюють відео, на якому хлопчик керує автобусом. За даними ЗМІ, йому від дев'яти до 12 років.

Перехожі помітили школяра за кермом автобуса вдень 3 липня і повідомили в поліцію. Зупинити автобус вдалося лише через 40 хвилин.

Хлопчик за кермом нікого не зачепив. Про пошкодження автомобілів або іншого майна також не повідомляють.

Як школяреві вдалося викрасти автобус - не зрозуміло, але на фотографіях видно, що скляна частина дверей автобуса розбита.

Власник автобуса - компанія Guangzhou Yueyun Bus Co - повідомила, що цього хлопчика раніше вже затримували за крадіжки мобільних телефонів і гаманців.

Представники Guangzhou Yueyun Bus Co додали, що компанія допомогла спіймати викрадача за допомогою GPS-пристроя в автобусі.

Коли хлопця упіймали, його доставили до відділку. На ще одному відео показували, як він заходить до будівлі з сигаретою у руках.

Поліцейські розпитувати його про викрадення, але хлопчик закривав обличчя руками і відмовлявся відповідати на запитання. ЗМІ пишуть, що йому не пред'явили звинувачення через його вік.