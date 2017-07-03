Євротунель: затримали автомобіль із 79 пістолетами

Копирайт изображения AFP Image caption Провезти зброю e Британію намагалися уродженці Чехії і Польщі

Поліція Британії спільно з Національним кримінальним агентством (NCA) затримала на кордоні з Францією автомобіль із причепом, у якому намагалися нелегально ввезти 79 пістолетів.

Зброю заховали між частинами двигуна, який жовтий мікроавтобус "Мерседес" перевозив у причепі.

Згідно з фотографіями, зловмисники намагалися провезти до Британії мініатюрні револьвери Ekol Arda калібру 4 мм і Zoraki Streamer калібру 6 мм, а також патрони до них.

У NCA відзначили, що, попри малий калібр, така зброя є смертоносною, і її легко сховати під одягом.

За підозрою у контрабанді затримали водія і пасажира автомобіля: 59-річного уродженця Польщі Януша Мічека і 23-річного уродженця Чехії Дениса Коленчука. Обидва живуть у Британії, пише Guardian.

Поліції вдалося виявити вантаж завдяки повідомленню від анонімного інформатора. До операції підключилося Національне кримінальне агентство - британський аналог ФБР.

Це найбільший контрабандний вантаж зброї, який виявили поліцейські у Британії.