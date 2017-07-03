США: машина в'їхала у натовп пішоходів біля аеропорту Бостона

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Біля бостонського аеропорту "Логан" у США автомобіль наїхав на групу пішоходів. Через інцидент кілька людей травмовані, повідомляє поліція штату Массачусетс.

За даними Boston Globe, поранені дев'ятеро людей. Офіційно цю інформацію не підтверджують, також не уточнюють, які травми отримали люди. Інформації про причини події поки теж немає.

Журналісти стверджують, що водій автомобіля після інциденту не намагався сховатися і зараз дає свідчення поліції. Через це преса не виключає, що у нього не було наміру збивати людей і, відповідно, ніяких ознак тероризму у того, що сталося немає.

Подібні інциденти останнім часом привертають особливо увагу, бо автомобілі стали використовувати для нападів. Найчастіше у такий спосіб атакують людей представники "ІД".

Лише за останній рік подібні напади сталися у Ніцці, Берліні і тричі в Лондоні. Всі випадки влада кваліфікувала терактом, а відповідальність за всі інциденти взяла на себе "Ісламська держава"

Винятком став останнім напад у Лондоні - тоді водій навпаки наїхав на пішоходів у лондонській мечеті, яка є популярною серед прихильників радикального ісламу.