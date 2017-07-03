Ще одну француженку ледь не убив сифон для вершків

Копирайт изображения ISTETIANA/GETTY IMAGES Image caption Апарат для збивання вершків вибухнув, коли жінка готувала випічку до дня народження своєї доньки

У Франції стався новий інцидент із несправним сифоном для вершків: мешканка Тремеру (департамент Мозель) травмувала ногу через вибух апарату.

Еді Дюмотье розповіла місцевому радіо, що вона готувала випічку до дня народження своєї доньки. Вона взяла сифон і струснула його, після чого кришку зірвало, а апарат вилетів у неї з рук і застряг у стелі.

За її словами, сифон пробив в стелі дірку діаметром 15 см. "Якби він потрапив мені в голову, то все", - сказала жінка радіостанції.

Копирайт изображения REBECCA BURGER Image caption Блогер Ребекка Бургер погибли в конце июня 2017 года

Вона не уточнила, чи серйозно пошкодила собі ногу.

Два тижні тому інша мешканка Франції - фітнес-блогер Ребекка Бургер - загинула через вибух сифона для вершків.

Батьки дівчини повідомили, що фрагмент апарату вдарив її у груди, і вона померла від зупинки серця.