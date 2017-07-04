Запущена КНДР ракета впала в економічній зоні Японії

Копирайт изображения KOREA NEWS SERVICE Image caption Цього року КНДР здійснила щонайменше 11 ракетних пусків

КНДР провела пуск балістичної ракети, яка впала в особливій економічній зоні Японії, повідомляє японська телекомпанія NHK з посиланням на військові джерела. Про запуск також повідомили й в Південній Кореї.

Політ ракети тривав 40 хвилин, вона пролетіла 930 км і впала в Японське море, повідомили в Токіо.

Японія висловила протест щодо таких дій КНДР. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що запуск "ясно демонструє, що загроза зросла".

Пуск, за даними японських військових, відбувся о 03:40 за київським часом з полігону в північній частині північнокорейської провінції Пхенан-Пукто, повідомила південнокорейська агенція Yonhap.

Служба безпеки заздалегідь попередила екіпажі кораблів, які знаходяться в Японському морі, про те, що поруч з їх судном може впасти балістична ракета.

Як зазначає кореспондент ВВС у Сеулі Стівен Еванс, це вже 11 запуск ракети з боку КНДР цього року, однак реальна кількість такий пусків може бути значно більшою.

Реакція сусідів

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Єсіхіде Суга заявив: "Повторювані провокації з боку Північної Кореї, такі, як нещодавня, є абсолютно неприйнятними. Ми висловили рішучий протест і засуджуємо такі дії".

Прем'єр Абе заявив, що Японія повинна "міцно об'єднатися" з США та Південною Кореєю, щоби тиснути на Пхеньян.

Він закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна, які зустрінуться в Москві, "грати конструктивнішу роль".

Нещодавно обраний президент Південної Кореї Мун Чже Ін скликав надзвичайне засідання ради безпеки.

Запуск ракети відбувся наступного дня після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе та президентом Китаю Сі Цзіньпінем про Північну Корею.

Лідери країн повторно підтвердили свої зобов'язання про перетворення КНДР на зону, вільну від ядерної зброї.

Копирайт изображения EPA Image caption Японське телебачення інтенсивно висвітлювало пуск ракети

Численні ракетні пуски

На початку березня КНДР запустила чотири балістичні ракети та назвала це навчаннями щодо нанесення удару по американських базах в Японії.

КНДР різко збільшила кількість випробувань ракет з квітня. 16 квітня Північна Корея запустила балістичні ракети, після чого США направили у регіон групу військових кораблів та підводний човен.

Пхеньян різко відреагував на це, погрожуючи "випереджувальним ударом".

15 травня Рада Безпеки ООН застерегла Пхеньян від подальших запусків. "Рада безпеки посилає Північній Кореї чітке повідомлення: припиніть запуски балістичних ракет або зазнаєте наслідків", - заявила постпред США при ООН Ніккі Хейлі.

Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР проводити випробування балістичних ракет. У Пхеньяні ці документи не визнають, посилаючись на право зміцнювати обороноздатність країни на тлі "агресивної політики США"