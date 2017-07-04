"Нафтогаз" і "Газпром" обговорюють рішення арбітражу
Український "Нафтогаз" і російський "Газпром" у вівторок проводять переговори про "газове рішення" Стокгольмського арбітражу.
Мета цих переговорів - визначити конкретні суми, які сторони мають виплатити одна одній за рішенням арбітражу, повідомила прес-служба "Нафтогазу".
- Стокгольмський арбітраж задовольнив ключові вимоги "Нафтогазу"
- Що означає "газове" рішення Стокгольмського арбітражу?
Переговори проходять "на нейтральній території", додали там.
Як зазначили в українській компанії, рішення містить лише принципи, за якими має бути розрахована сума компенсації за переплати, здійснені "Нафтогазом".
"Якщо в ході переговорів "Нафтогаз" та "Газпром" не дійдуть згоди щодо нових формулювань та визначення належних до виплати сум, остаточне рішення ухвалить арбітраж", - наголосили у "Нафтогазі".
31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окреме рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" за трьома ключовими пунктами: принципу "бери або плати", реекспорту газу, а також формули ціни.