"Нафтогаз" і "Газпром" обговорюють рішення арбітражу

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Український "Нафтогаз" і російський "Газпром" у вівторок проводять переговори про "газове рішення" Стокгольмського арбітражу.

Мета цих переговорів - визначити конкретні суми, які сторони мають виплатити одна одній за рішенням арбітражу, повідомила прес-служба "Нафтогазу".

Переговори проходять "на нейтральній території", додали там.

Як зазначили в українській компанії, рішення містить лише принципи, за якими має бути розрахована сума компенсації за переплати, здійснені "Нафтогазом".

"Якщо в ході переговорів "Нафтогаз" та "Газпром" не дійдуть згоди щодо нових формулювань та визначення належних до виплати сум, остаточне рішення ухвалить арбітраж", - наголосили у "Нафтогазі".

31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окреме рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" за трьома ключовими пунктами: принципу "бери або плати", реекспорту газу, а також формули ціни.