Копирайт изображения EPA Image caption Жан-Клод Юнкер вистував перед майже порожнім залом Європарламенту

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив із різкою критикою членів ‎Європейського парламенту, які не з'явилися на робочому місці.‎

Виступаючи перед майже порожньою залою у Страсбурзі, він назвав Європарламент "смішним, ‎цілковито безглуздим".‎

Припустивши, що у парламентських кріслах перед ним сиділо не більше 30 євродепутатів із 751, ‎пан Юнкер заявив, що це доводить, що цей європейський орган "несерйозний". ‎

У відповідь президент Європарламенту Антоніо Таяні звинуватив Жана-Клода Юнкера у неповазі.‎

‎"Ви можете критикувати [Європейський] парламент, але це не діло [Європейської] комісії - ‎контролювати парламент, це парламент має контролювати комісію", - заявив пан Таяні.‎

На цьому суперечка не закінчилася. Юнкер ще раз сердито дорікнув членам Європарламенту, які ‎не з'явилися на сесію, присвячену підсумкам шестимісячного головування Мальти у ЄС. Він заявив, ‎що якби у парламент приїхала німецька канцлерка Ангела Меркель чи французький президент ‎Еммануель Макрон, порожніх місць було би значно менше.‎

‎"Я більше ніколи не відвідаю подібне засідання", - заявив він, ігноруючи зауваження президента ‎Європарламенту щодо вибору слів.‎

Це була одна із найзапекліших суперечок серед європейських чиновників за останні роки. При ‎цьому опісля неї речник Європарламенту заявив, що пан Юнкер після інциденту висловив жаль ‎панові Таяні з приводу сказаних ним слів.‎

Кореспондент ВВС Адам Флемінг зі Страсбурга: "Ряди порожніх крісел"

Це рідкість для голови однієї з європейських інституцій - подібний публічний випад ‎щодо легітимності іншої інституції.‎

Цього ранку я нарахував менше 100 людей у парламентській залі, і це включно із посадовцями, ‎що супроводжували пана Юнкера і мальтійського прем'єр-міністра.‎

‎"Люди просто не хочуть з'являтися, - сказав мені британський євродепутат. - Дехто уже ‎вийшов у свої семитижневі оплачувані відпустки".‎

Інші кажуть, що багато роботи у парламенті здійснюється у спеціалізований комітетах, і що ‎впродовж дня будівля стане більш залюдненою.

Як би там не було, парламентські посадовці ‎нераді, що їх публічно розкритикувала особа такого високого ранку, як пан Юнкер.‎