Президент Єврокомісії назвав Європарламент "смішним"
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступив із різкою критикою членів Європейського парламенту, які не з'явилися на робочому місці.
Виступаючи перед майже порожньою залою у Страсбурзі, він назвав Європарламент "смішним, цілковито безглуздим".
Припустивши, що у парламентських кріслах перед ним сиділо не більше 30 євродепутатів із 751, пан Юнкер заявив, що це доводить, що цей європейський орган "несерйозний".
У відповідь президент Європарламенту Антоніо Таяні звинуватив Жана-Клода Юнкера у неповазі.
"Ви можете критикувати [Європейський] парламент, але це не діло [Європейської] комісії - контролювати парламент, це парламент має контролювати комісію", - заявив пан Таяні.
На цьому суперечка не закінчилася. Юнкер ще раз сердито дорікнув членам Європарламенту, які не з'явилися на сесію, присвячену підсумкам шестимісячного головування Мальти у ЄС. Він заявив, що якби у парламент приїхала німецька канцлерка Ангела Меркель чи французький президент Еммануель Макрон, порожніх місць було би значно менше.
"Я більше ніколи не відвідаю подібне засідання", - заявив він, ігноруючи зауваження президента Європарламенту щодо вибору слів.
Це була одна із найзапекліших суперечок серед європейських чиновників за останні роки. При цьому опісля неї речник Європарламенту заявив, що пан Юнкер після інциденту висловив жаль панові Таяні з приводу сказаних ним слів.
Кореспондент ВВС Адам Флемінг зі Страсбурга: "Ряди порожніх крісел"
Це рідкість для голови однієї з європейських інституцій - подібний публічний випад щодо легітимності іншої інституції.
Цього ранку я нарахував менше 100 людей у парламентській залі, і це включно із посадовцями, що супроводжували пана Юнкера і мальтійського прем'єр-міністра.
"Люди просто не хочуть з'являтися, - сказав мені британський євродепутат. - Дехто уже вийшов у свої семитижневі оплачувані відпустки".
Інші кажуть, що багато роботи у парламенті здійснюється у спеціалізований комітетах, і що впродовж дня будівля стане більш залюдненою.
Як би там не було, парламентські посадовці нераді, що їх публічно розкритикувала особа такого високого ранку, як пан Юнкер.