Сервери M.E.Doc вилучили у справі про кібератаку
Українська кіберполіція вилучила сервери виробника бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc у зв'язку з кібератакою 27 червня, повідомив керівник відомства Сергій Демидюк.
Раніше поліція і IT-компанії повідомили, що зараження вірусом Petya.A відбувалося через оновлення програмного забезпечення, випущене компанією M.E.Doc.
Пан Демидюк 4 липня заявив, що стосовно M.E.Doc висунуть звинувачення. За його словами, в компанії знали про уразливість свого програмного забезпечення.
"Їм багато разів говорили різні антивірусні компанії. За цей недогляд люди у цій справі понесуть кримінальну відповідальність", - сказав голова кіберполіції.
27 червня в Україні почалася кібератака. Спочатку вважали, що це черговий вірус-вимагач, який шифрує файли і розшифровує їх назад, якщо власник комп'ютера перерахує необхідну суму. Згодом стало зрозуміло, що Petya.A не шифрує файли, а видаляє їх.
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Атаки зазнали аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком", "Укренерго", міністерство інфраструктури, низка ЗМІ та уряд України.
За попередніми даними, на Україну припало приблизно 75% усіх заражень.
Зараження вірусом відбувалося і в інших країнах, зокрема у Росії.
Служба безпеки України 1 липня звинуватила ту країну в причетності до кібератаки.
В СБУ сказали, що ці висновки ґрунтуються на даних, отриманих під час роботи з міжнародними антивірусними компаніями.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов назвав кібератаку складовою "гібридної війни", яку проти України розгорнула Росія.