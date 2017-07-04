Сервери M.E.Doc вилучили у справі про кібератаку

  • 4 липня 2017
Атака вирусу Petya розповсюдилася на півтори сотні країн Копирайт изображения AFP
Image caption Атака вирусу Petya розповсюдилася на півтори сотні країн

Українська кіберполіція вилучила сервери виробника бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc у зв'язку з кібератакою 27 червня, повідомив керівник відомства Сергій Демидюк.

Раніше поліція і IT-компанії повідомили, що зараження вірусом Petya.A відбувалося через оновлення програмного забезпечення, випущене компанією M.E.Doc.

Пан Демидюк 4 липня заявив, що стосовно M.E.Doc висунуть звинувачення. За його словами, в компанії знали про уразливість свого програмного забезпечення.

"Їм багато разів говорили різні антивірусні компанії. За цей недогляд люди у цій справі понесуть кримінальну відповідальність", - сказав голова кіберполіції.

27 червня в Україні почалася кібератака. Спочатку вважали, що це черговий вірус-вимагач, який шифрує файли і розшифровує їх назад, якщо власник комп'ютера перерахує необхідну суму. Згодом стало зрозуміло, що Petya.A не шифрує файли, а видаляє їх.

Атаки зазнали аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком", "Укренерго", міністерство інфраструктури, низка ЗМІ та уряд України.

За попередніми даними, на Україну припало приблизно 75% усіх заражень.

Зараження вірусом відбувалося і в інших країнах, зокрема у Росії.

Служба безпеки України 1 липня звинуватила ту країну в причетності до кібератаки.

В СБУ сказали, що ці висновки ґрунтуються на даних, отриманих під час роботи з міжнародними антивірусними компаніями.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов назвав кібератаку складовою "гібридної війни", яку проти України розгорнула Росія.

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