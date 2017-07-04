Сервери M.E.Doc вилучили у справі про кібератаку

Копирайт изображения AFP Image caption Атака вирусу Petya розповсюдилася на півтори сотні країн

Українська кіберполіція вилучила сервери виробника бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc у зв'язку з кібератакою 27 червня, повідомив керівник відомства Сергій Демидюк.

Раніше поліція і IT-компанії повідомили, що зараження вірусом Petya.A відбувалося через оновлення програмного забезпечення, випущене компанією M.E.Doc.

Пан Демидюк 4 липня заявив, що стосовно M.E.Doc висунуть звинувачення. За його словами, в компанії знали про уразливість свого програмного забезпечення.

"Їм багато разів говорили різні антивірусні компанії. За цей недогляд люди у цій справі понесуть кримінальну відповідальність", - сказав голова кіберполіції.

27 червня в Україні почалася кібератака. Спочатку вважали, що це черговий вірус-вимагач, який шифрує файли і розшифровує їх назад, якщо власник комп'ютера перерахує необхідну суму. Згодом стало зрозуміло, що Petya.A не шифрує файли, а видаляє їх.

Атаки зазнали аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком", "Укренерго", міністерство інфраструктури, низка ЗМІ та уряд України.

За попередніми даними, на Україну припало приблизно 75% усіх заражень.

Зараження вірусом відбувалося і в інших країнах, зокрема у Росії.

Служба безпеки України 1 липня звинуватила ту країну в причетності до кібератаки.

В СБУ сказали, що ці висновки ґрунтуються на даних, отриманих під час роботи з міжнародними антивірусними компаніями.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов назвав кібератаку складовою "гібридної війни", яку проти України розгорнула Росія.