Розробник M.E.Doc: вірус є навіть у комп'ютерах, що "вижили"

Копирайт изображения AFP

Керівник компанії-розробника M.E.Doc радить клієнтам уважно поставитися до комп'ютерів, які ще не постраждали від вірусу Petya.A.

За словами Алесі Білоусової, ці комп'ютери також заражені вірусом, просто він може спрацювати пізніше.

"Кожен комп'ютер у локальній мережі, де був встановлений наш продукт, вразливий до загрози. Але головну увагу треба звернути на комп'ютери, які не постраждали. Ті, хто кажуть, що вони "вижили", мають розуміти, що вірус там вже є. Як і коли він запуститься - ми не знаємо", - заявила вона під час круглого столу в агенції "ЛігаБізнесІнформ".

Пані Білоусова каже, що зараз найголовніше - "випустити оновлення, яке прибере вразливість до управління вірусом зовні".

Але як компанія, у якої вилучили сервісне обладнання, може це зробити, вона не пояснила.

Від вечора вівторка і до шостої години ранку середи співробітники прокуратури, кіберполіції та СБУ проводили обшуки в офісі компанії.

За словами пані Білоусової, у компанії вилучили усе сервісне устаткування, компанія сприяє правоохоронцям.

Раніше повідомлялося, що сервісом M.E.Doc користуються близько 500 тисяч клієнтів, а також що цей продукт встановлений на близько 1 млн комп'ютерів.