Трамп критикує Китай за торгівлю із КНДР

Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд і Меланія Трамп виїхали з Вашингтона до Варшави та Гамбурга

Дональд Трамп розкритикував Китай за активізацію торгівлі з Пхеньяном після того, як стало відомо про нові випробування міжконтинентальної балістичної ракети у КНДР.

За словами пана Трампа, обсяг торгівлі між Китаєм і Північною Кореєю у першому кварталі виріс майже на 40 відсотків.

"Це називається, Китай з нами співпрацює! Але ми повинні були спробувати!" - написав американський президент у Twitter.

У відповідь на дії КНДР, США та Південна Корея провели навчання у Японському морі.

У той же час, і Москва, і Пекін закликали США та Південну Корею припинити ‎спільні навчання.‎

Цю заяву країни зробили під час візиту Сі Цзіньпіна до ‎Москви, де він проводив переговори із російським президентом Володимиром ‎Путіним.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що спроби "задушити КНДР економічно - неприйнятні".

Копирайт изображения KCNA Image caption Північнокорейські ЗМІ оприлюднили фото запуску міжконтинентальної ракети у вівторок

Раніше у вівторок КНДР вперше заявила, що успішно випробувала міжконтинентальну ‎балістичну ракету, яка потенційно може досягти материкової частини США. Цей запуск ракети у КНДР провели всупереч забороні Ради Безпеки ООН.

США просили провести термінове засідання Ради Безпеки для обговорення цього питання. Закрита сесія, де візьмуть участь 15 членів, пройде в середу.

Президент Трамп оприлюднив свій твіт перед поїздкою до Варшави. Пізніше він попрямує до Гамбургу, аби взяти участь у самміті "Великої двадцятки", який проходитиме в п'ятницю.

Там він вдруге зустрінеться із президентом КНР Сі Цзіньпіном. Саме на його адресу американський президент висловив невдоволення, що Китай недостатньо тисне на Пхеньян, аби змусити його відмовитися від ядерної програми.

Японія у вівторок також відреагувала на запуск ракет: "провокації, що повторюються є абсолютно неприйнятними" та висловила протест.‎

У США заявили, що Північна Корея запустила ракету в напрямку Японії. Вона ‎впала у Японське море і не становила загрози для Північної Америки.‎

Останнім часом КНДР збільшила частоту випробувань ядерної та ‎ракетної техніки. Це призвело до зростання міжнародної напруги.