Комітет визнав необґрунтованими подання на Полякова

Копирайт изображения UNIAN

Регламентний комітет ВР визнав подання ГПУ про зняття недоторканності з депутата "Народного фронту" Максима Полякова недостатньо необґрунтованими. Про це повідомив в.о. голови комітету Павло Пинзеник.

Таким чином, подання направили на розгляд Верховної Ради.

Під час засідання комітету пан Поляков попросив ГПУ долучити до кримінальної справи проти нього стенограму, в якій він відмовляється від хабара.

Депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата ГПУ підозрює в отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.

21 червня Юрій Луценко вніс до Верховної Ради з п'яти народних депутатів.

Тоді ж пан Луценко додав, що ГПУ зібрала достатньо доказів для зняття недоторканності з шістьох депутатів, подання на яких є у Верховній Раді.