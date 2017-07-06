Гройсман: реформа освіти коштує $3 млрд

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реалізація реформи освіти обійдеться в $ 3 млрд.

За його словами, Україна зараз не може собі її дозволити, тому її розтягнуть у часі.

"Очевидно, що зараз це нам не по кишені. це означає, що ця реформа буде в часі пролонгована, і це не дуже добре ", - сказав пан Гройсман під час конференції з питань реформ в Україні в четвер у Лондоні.

Прем'єр зазначив, що для того, аби отримати результати від цієї реформи через 10 років, її необхідно проводити сьогодні.

Пізніше прес-служба Кабінету міністрів уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що пан Гройсман мав на увазі, що реформа "вимагає значних коштів, тому її реалізація займе кілька років".