Скотленд-Ярд просить допомогти розгадати таємницю знайденого пальця

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Скотленд-Ярд звернувся до громадян із проханням допомогти знайти людину, чий палець знайшли в Лондоні майже сім років тому, і поділитися будь-якою корисною для слідства інформацією.

Палець людини знайшли в районі Блумсбері 4 грудня 2010 року. Однак у поліцейських досі не мають інформації, чому палець не є частиною чийогось тіла, і кому він може належати.

Палець виявила собака на задньому дворі магазину, який не працював, на вулиці Уоберн-Уолк. Поліцейські ретельно обшукали територію, проте більше нічого не знайшли.

Аналіз показав, що знайдений палець належав чоловікові, проте тест ДНК не виявив збігів із кимось, хто зник, чи кого розшукували у той час.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Палець виявили неподалік Тавісток-сквер, де в липні 2005 року стався напад

Місце, де знайшли палець, перебуває майже за 200 метрів від Тавісток-Сквер, де 7 липня 2005 року смертник підірвав бомбу в двоповерховому автобусі, убивши 13 осіб. Поліцейські перевірили ДНК загиблих і жертв під час вибуху, але також не виявили збігів.

Результати тесту ДНК додали до національної бази тих, хто зник, однак у розслідуванні досі немає суттєвих зрушень.

"Це справжня загадка. Якщо у когось є будь-яка інформація, навіть якщо вона здається незначною, ми закликаємо зв'язатися із нами", - заявив детектив Том Бун.

"Було б здорово з'ясувати, чий це палець, після усього цього часу", - додав він.