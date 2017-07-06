Гамбург: акція протесту проти G20 перетворилася у сутички
Поліція Гамбурга застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону приблизно тисячі активістів, які виступали проти проведення в місті саміту "Великої Двадцятки".
Повідомляється, що демонстранти в масках і чорних капюшонах кидали в правоохоронців камінням, петардами і пляшками.
Поліція також повідомила у Twitter, що заплановану масову акцію проти G20, де мали взяти участь 12 тисяч людей, скасували її організатори.
У четвер у Гамбурзі пройшла акція "1000 фігур". За задумом організаторів, перфоманс мав привернути увагу людей до важливих проблем сучасності.
Тисяча людей в однакових сірих костюмах, символізували аморфне, незацікавлене у змінах суспільство.
Кульмінацією акції стала трансформація натовпу. Учасники акції скинули з себе однаковий одяг. Під сірими костюмами виявилися яскраві футболки різних кольорів, що символізують різноманітність ідей і думок.
Саміт "Великої двадцятки" стартує у Гамбурзі 7 липня, цього ж дня запланована перша зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.