Гамбург: акція протесту проти G20 перетворилася у сутички

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція повідомила про скасування масової акції проти G20

Поліція Гамбурга застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону приблизно тисячі активістів, які виступали проти проведення в місті саміту "Великої Двадцятки".

Повідомляється, що демонстранти в масках і чорних капюшонах кидали в правоохоронців камінням, петардами і пляшками.

Поліція також повідомила у Twitter, що заплановану масову акцію проти G20, де мали взяти участь 12 тисяч людей, скасували її організатори.

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У четвер у Гамбурзі пройшла акція "1000 фігур". За задумом організаторів, перфоманс мав привернути увагу людей до важливих проблем сучасності.

Тисяча людей в однакових сірих костюмах, символізували аморфне, незацікавлене у змінах суспільство.

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Кульмінацією акції стала трансформація натовпу. Учасники акції скинули з себе однаковий одяг. Під сірими костюмами виявилися яскраві футболки різних кольорів, що символізують різноманітність ідей і думок.

Саміт "Великої двадцятки" стартує у Гамбурзі 7 липня, цього ж дня запланована перша зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.