Трамп і Путін уперше потисли руки

Копирайт изображения BUNDESREGIERUNG Image caption Німецький уряд оприлюднив кадри цього моменту

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін уперше зустрілися віч-‎на-віч, потиснувши руки на початку саміту G20 у німецькому місті Гамбург.‎

Пізніше цього дня двоє лідерів проведуть довшу особисту зустріч. Вона триватиме, за різними ‎джерелами, від 30 хвилин до години.‎

Як повідомляє кореспондент NBC News Пітер Александер, на зустрічі Путіна і Трампа, ‎найімовірніше, будуть присутні тільки четверо людей: окрім самих президентів - держсекретар ‎США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.‎

Поки що неясно, чи будуть лідери виступати перед журналістами після зустрічі віч-на-віч.‎

Досі Трамп і Путін лише розмовляли по телефону.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Дональд Трамп до Росії: припиніть дестабілізацію в Україні

‎Напередодні під час промови у Варшаві Дональд Трамп закликав Росію "припинити ‎дестабілізуючі дії в Україні та інших країнах" і "приєднатися до спільноти відповідальних ‎держав".‎

Водночас перед самітом у Гамбурзі Володимир Путін закликав скасувати американські санкції ‎проти Росії, накладені після анексії Криму у 2014 році. ‎

У Гамбурзі спалахнули сутички довкола акцій проти саміту G20 під назвою ‎‎"Welcome to Hell" - "Вітаємо у пеклі". 76 поліцейських зазнали поранень.

Копирайт изображения Reuters Image caption Тисячі людей взяли участь у марші проти саміту G20 "Вітаємо у пеклі"

‎Головними темами саміту мають стати питання змін клімату і торгівля. Водночас оглядачі кажуть, ‎що обравши для саміту саме Гамбруг - один із головних технологічних центрів північної ‎Німеччини, - німецька канцлерка прагне продемонструвати, що із масовими протестами ‎можливо впоратися у відкритій демократії.‎

При цьому акції у Гамбурзі внесли певний хаос у організацію саміту "Великої двадцятки". ‎Так перша леді США Меланія Трамп вимушена була залишитися у готелі через вуличні ‎демонстрації. Так само міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шобле скасував свою зустріч зі ‎школярами через безпекову ситуацію у місті.‎