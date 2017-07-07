Трамп і Путін уперше потисли руки
Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін уперше зустрілися віч-на-віч, потиснувши руки на початку саміту G20 у німецькому місті Гамбург.
Пізніше цього дня двоє лідерів проведуть довшу особисту зустріч. Вона триватиме, за різними джерелами, від 30 хвилин до години.
Як повідомляє кореспондент NBC News Пітер Александер, на зустрічі Путіна і Трампа, найімовірніше, будуть присутні тільки четверо людей: окрім самих президентів - держсекретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Поки що неясно, чи будуть лідери виступати перед журналістами після зустрічі віч-на-віч.
Досі Трамп і Путін лише розмовляли по телефону.
Напередодні під час промови у Варшаві Дональд Трамп закликав Росію "припинити дестабілізуючі дії в Україні та інших країнах" і "приєднатися до спільноти відповідальних держав".
Водночас перед самітом у Гамбурзі Володимир Путін закликав скасувати американські санкції проти Росії, накладені після анексії Криму у 2014 році.
У Гамбурзі спалахнули сутички довкола акцій проти саміту G20 під назвою "Welcome to Hell" - "Вітаємо у пеклі". 76 поліцейських зазнали поранень.
Головними темами саміту мають стати питання змін клімату і торгівля. Водночас оглядачі кажуть, що обравши для саміту саме Гамбруг - один із головних технологічних центрів північної Німеччини, - німецька канцлерка прагне продемонструвати, що із масовими протестами можливо впоратися у відкритій демократії.
При цьому акції у Гамбурзі внесли певний хаос у організацію саміту "Великої двадцятки". Так перша леді США Меланія Трамп вимушена була залишитися у готелі через вуличні демонстрації. Так само міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шобле скасував свою зустріч зі школярами через безпекову ситуацію у місті.