Китайський авіаносець "Ляонін" вперше увійшов у води Гонконгу

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption "Ляонін" пробуде в Гонконзі п'ять днів

Авіаносець "Ляонін" здійснив свій перший похід за межі материкового Китаю і прибув до Гонконгу, де візьме участь у заходах на честь 20-річчя передачі Британією Гонконгу Китайській Народній Республіці.

У самому Гонконзі в останні роки серйозно загострилася політична ситуація. Тому прибуття авіаносця, який супроводжують ще три військові кораблі, тут розглядають як демонстрацію сили з боку Пекіна.

Днями в Гонконзі побував президент КНР Сі Цзіньпін, який в черговий раз підкрелив неприйнятність будь-яких дій, спрямованих на відокремлення Гонконгу.

Копирайт изображения AFP Image caption Авіаносець "Ляонін" прийняли до складу військово-морських сил КНР в 2012 році

Китайська Народна визвольна армія перебувала в Гонконзі з моменту переходу під юрисдикцію КНР в 1997 році, проте її присутність в місті не відчувалася. Військові з'являлися на вулицях в формі вкрай рідко.

Як передає кореспондент BBC, появу "Ляоніна" в Гонконзі можна вважати безпрецедентним кроком центральної влади, стурбованої протестними настроями в колишній британській колонії.

Але 300-метровий авіаносець привернув також увагу місцевих жителів, які можуть відвідувати його з екскурсіями протягом п'яти днів.

Копирайт изображения AFP Image caption Спочатку Китай заявляв, що купує авіаносець "Варяг" у України, щоб зробити з нього плавуче казино, проте після шести років робіт з модернізації судна його повернули на військову службу

"Ляонін" - це модернізований авіаносець, побудований в Радянському Союзі наприкінці 80-х років.

Спочатку він називався "Ригою", потім після розпаду СРСР корабель відійшов Україні під ім'ям "Варяг". У 1995 році його продали КНР за 25 млн доларів.