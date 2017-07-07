У п’ятницю в центрі Києва обмежать рух транспорту

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У п'ятницю з 18:00 до 23:00 у центральній частині столиці частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Рух буде обмежений від Арсенальної площі, по вул. Грушевського, Кріпосному провулку, вул. Інституцькій, вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі), на Володимирському узвозі, по вул. Сагайдачного до Контрактової площі.

Обмеження діятиме через проведення маршу до дня народження Мирослави Масли.