Курт Волкер: що треба знати про нового спецпредставника США щодо України?

Копирайт изображения RFE/RL Image caption Україна привітала призначення Курта Волкера

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у неділю прибуде до Києва з новопризначеним спеціальним посланцем адміністрації щодо України Куртом Волкером. Що треба знати про нового спеціального представника США щодо України?

У той час, коли увага світових ЗМІ була прикута до жестів і символічності привітань першої зустрічі тет-а-тет між президентами Трампом і Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі, Держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив спеціальним представником з врегулювання конфлікту в Україні Курта Волкера, колишнього посла США в НАТО.

Підштовхнути "Мінськ"

У заяві Держдепу сказано, що пан Волкер відповідатиме за просування зусиль США, спрямованих на виконання мінських угод, і вже в неділю, 9 липня, супроводитиме Рекса Тіллерсона під час його візиту до Києва.

"Багатий досвід Курта робить його винятково гарним кандидатом для того, щоби підштовхнути цей конфлікт (на Донбасі. - Ред.) у напрямку миру, - сказав Рекс Тіллерсон. - Сполучені Штати і далі цілковито віддані цілям, визначним у мінських угодах, і я впевнений, що Курт продовжить наші зусилля, спрямовані на те, щоб в Україні запанував мир".

Мінські угоди, укладені у вересні 2014 і лютому 2015 року, визначають умови перемир'я вздовж лінії розмежування на Донбасі: припинення вогню, відведення важких озброєнь, виведення з району конфлікту іноземних бійців, обмін полоненими, проведення на тимчасово непідконтрольних Києву територіях виборів тощо.

Росія і сепаратистське керівництво "ДНР" і "ЛНР", які в Україні мають назву ОРДЛО (Окремі райони Донецької і Луганської областей), звинувачують у невиконанні мінських угод Київ.

Зі свого боку, уряд України звинувачує у порушеннях перемир'я і загибелі людей на Донбасі сепаратистів і владу Росії, яка не визнає своєї прямої участі в збройних діях.

США + Нормандська четвірка?

Про реанімований "Нормандський формат" міжнародних спроб мирного врегулювання конфлікту на сході України заговорили після перемоги на президентських виборах у Франції Еммануеля Макрона.

До призначення спецпредставником США на переговорах Курта Волкера "нормандський квартет" у складі Німеччини, Франції, України і Росії з річним ступенем регулярності збирався або "здзвонювався", щоб вивести з безвиході "Мінськ-2".

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Однак західні політологи неодноразово заявляли, що без активнішої ролі США у врегулюванні конфлікту на сході України втілити мінські угоди буде дуже важко.

У першій реакції на призначення президент України Петро Порошенко привітав рішення Держдепу і назвав призначення Курта Волкера "важливим і вчасним кроком".

Дипломат зі стажем

Курт Волкер є провідним американським експертом з питань національної безпеки, Європи та Росії.

Росія намагається зруйнувати порядок, встановлений після 'холодної війни' в Європі, змінюючи кордони з використанням військової сили Курт Волкер, Слухання в Сенаті, 7 квітня 2017

Має репутацію "яструба", під час свідчень на слуханнях у комітеті Сенату США в квітні закликав адміністрацію Дональда Трампа протидіяти викликам з боку Росії.

"Росія намагається зруйнувати порядок, встановлений після 'холодної війни' в Європі, змінюючи кордони з використанням військової сили. Російські війська окупували частину України, Грузії та Молдови, і, нахабно демонструючи силу, Росія анексувала Кримський півострів", - казав Курт Волкер.

Він є кар'єрним дипломатом, який представляв США у НАТО і в часи адміністрації президента-республіканця Джорджа Буша, і в часи президента-демократа Барака Обами.

На час призначення він був виконавчим директором Інституту Маккейна, аналітичного центру, пов'язаного із сенатором Джоном Маккейном і Університетом штату Арізона.

Найімовірніше, що Волкеру доведеться мати безпосередньо справу з провідним помічником Путіна Владиславом Сурковим.