Віце-президент США проігнорував напис НАСА "Не чіпати"

Копирайт изображения Reuters Image caption НАСА потім заспокоїла Пенса, що доторкатися до поверхні можна

Віце-президент Майк Пенс вибачився перед Національною космічною агенцією США (НАСА) після того, як фото його дотику під знаком заборони стало вірусним у мережі.

Пан Пенс відвідував Космічний центр імені Кеннеді у штаті Флорида, коли поклав руку на поверхню космічної конструкції - простісінько під великим написов "не чіпати".

Згодом він вибачився перед агенцією в мережі Twitter, пожартувавши, що побився об заклад із сенатором від Флориди Марко Рубіо, який його підбурив до такого кроку.

НАСА запевнила віце-президента, що це обладнання однаково треба було ретельно почистити.

Віце-президент, який звернувся до персоналу НАСА на мисі Канаверал у четвер, викликав справжню бурю в соцмережах після появи знімка, на якому він торкається обшивки космічного корабля "Оріон", що позначена як частина "критичного апарату для космічного польоту".

У п'ятницю пан Пенс вибачився перед космічним агентством, переклавши провину на свого колегу.

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Космічне агентство відповіло заявою, що все гаразд і що "згідно з правилами, все критичне обладнання ретельно чиститься перед тим, як монтують на космічний корабель, тому доторкатися до поверхні можна".

Якби доторкатися було не можна, то поверхню закрили б захисною оболонкою, додає в своїй заяві НАСА.

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Згодом віце-президент вислав черговий твіт на цю тему, де замінив апарат зображенням єхидни.