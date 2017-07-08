Вибух у будинку в Києві: загинула жінка

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В результаті вибуху в триповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва загинула жінка і ще щонайменше п'ятеро людей постраждали, повідомили рятувальники.

Вибух стався за адресою проспект Голосіївський, 70. В результаті обвалилося перекриття між поверхами, а згодом сталося загоряння, яке зараз ліквідують.

Спочатку в поліції повідомили, що попередньою версією є вибух побутового газу.

Однак згодом у ДСНС зазначили, що причину вибуху визначити поки що неможливо.

"Вибух невідомого походження. Поки що про причини ми сказати не можемо", - сказав журналістам на місці події голова ДСНС Микола Чечоткін.

Загалом у будинку зареєстровано 64 мешканці, повідомили в поліції. Зараз поліція опитує мешканців будинку.

"Підрахуємо і тоді встановимо, яку кількість громадян ми не можемо знайти", - сказав голова Нацполіції Сергій Князєв.

Речниця ГУ Нацполіції в Києві Оксана Блищик повідомила, що слідчі почали кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.