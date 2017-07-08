На саміті G20 місце Трампа ненадовго зайняла Іванка
Дочка президента США Іванка Трамп ненадовго зайняла місце батька під час одного із засідань представників країн "Великої двадцятки" в Гамбурзі.
Це сталося в суботу, коли Трамп покинув засідання, присвячене Африці, щоб провести переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.
Зайнявши місце батька, Іванка Трамп опинилася поруч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і головою КНР Сі Цзіньпіном.
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Як зазначає кореспондент ВВС, цей випадок можна назвати безпрецедентним, оскільки подібної ситуації в історії самітів G20 не було.
Іванка Трамп, у якої є свій робочий кабінет у Білому домі, є радницею свого батька. Однак у разі, якщо лідер країни змушений бути відсутнім на одному із засідань G20, його місце зазвичай займає посадова особа вищого рангу.
Вчинок Іванки Трамп і президента США викликав обурення користувачів соціальних мереж, які вважали, що вона не внесла скільки-небудь помітного внеску в дискусію про проблеми охорони здоров'я і міграції в Африці.
Багато користувачів соціальних мереж підкреслювали, що Іванка Трамп не може сидіти за столом переговорів на саміті G20, оскільки її особисто ніхто нікуди не обирав і до приходу в політику свого батька вона була відома переважно як дизайнер одягу.
Деякі користувачі звернули увагу на суперечність між її поведінкою і словами, виголошеними в одному з недавніх інтерв'ю, про те, що вона намагається бути "поза політикою".
Іванка Трамп раніше того дня була присутня на ще одному засіданні G20, присвяченому питанням жіночого підприємництва та фінансів. У цій зустрічі також брали участь канцлерка Німеччини Ангела Меркель і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.
У квітні дочка Дональда Трампа Іванка брала участь в саміті "жіночої двадцятки" в Берліні. Для неї це була перша міжнародна поїздка після інавгурації батька.
Під час саміту в Берліні Іванка Трамп виголосила промову на захист свого батька, який, з її слів, є затятим захисником сімейних цінностей. За словами Іванки Трамп, вона не впізнає свого батька в намальованому журналістами портреті Дональда Трампа як жінконенависника і людини з патерналістським ставленням до жінок.
Іванка була присутня на багатьох зустрічах свого батька зі світовими лідерами, в тому числі на переговорах з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Чоловік Іванки - Джаред Кушнер - був призначений старшим радником президента. Вплив подружжя на президента Сполучених Штатів викликає питання про конфлікт інтересів.